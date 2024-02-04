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4 февраля, 21:48

Гендиректор «Ариса» Гогнидзе: «Сейчас Кокорин — не тот, про которого читали в прессе»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе поделился мнением о российском форварде команды Александре Кокорине.

«Сейчас Кокорин — не тот, про которого читали в прессе несколько лет назад в русскоязычном пространстве. Саша — один из лидеров в раздевалке, очень веселый и позитивный человек. Молодые игроки смотрят на него и равняются. Безусловно, он бы мог играть в серии А. У него был выбор — либо оставаться и бороться за место в составе «Фиорентины» будучи четвертым-пятым форвардом, либо вернуться на Кипр. Тяжело сказать, как сложится карьера, но с огромной долей вероятности, думаю, он останется у нас», — цитирует Гогнидзе Meta-ratings.kz.

В нынешнем сезоне 32-летний Кокорин провел 21 матч за «Арис», в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/gendirektor-arisa-seichas-kokorin-ne-tot-pro-kotorogo-chitali-v-presse-330872/
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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