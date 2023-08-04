Главный тренер «Истиклола» Черевченко рассказал, скучает ли по работе в России

Главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко рассказал, скучает ли по работе в России. Действующее соглашение с клубом из Душанбе истекает 1 января 2024 года.

— У меня все великолепно. Были на сборах в Узбекистане, провели две игры. Жарко, но все хорошо.

— Жара — это как раз причина, почему Валерий Карпин со сборной России не захотели играть на турнире в Киргизии и Узбекистане. Все настолько тяжело?

— Человек ко всему привыкает. Так что все нормально. Мы тренируемся утром и вечером, ничего не мешает. У меня сейчас футболисты приехали из Европы. У них тоже все нормально.

— По России не скучаете?

— Я часто прилетаю домой.

— А по работе в России?

— Работа есть работа. После Нового года посмотрим, — цитирует Черевченко «РБ Спорт».