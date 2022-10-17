Черчесов — о поражении последней команде чемпионата Венгрии: «Команду вымотала игра с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от аутсайдера чемпионата Венгрии «Мезекевешда» (1:2) в матче 11-го тура.

«Мы прекрасно понимали, что нас может ожидать сложный матч, знали, что «Мезекевешд» любит агрессивно играть дома. Матч с «Црвеной Звездой» сильно вымотал команду. Мы хорошо начали, но после своего гола потянули соперника на себя, не реализовали свои моменты. Были и ненужные передачи, надо учиться на своих ошибках.

Конечно, эмоции могут быть лишними как в случае поражения, так и в случае победы, поэтому мы должны как следует проанализировать увиденное. Мы должны постоянно стремиться быть лучше. За последние недели мы потерпели два выездных поражения, нам предстоит разобраться в причинах», — приводит слова Черчесова пресс-служба клуба.

«Ференцварош» проиграл второй матч в текущем сезоне. Команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии (21 очко).

«Мезекевешд» располагается на 11-й строчке (9 очков).