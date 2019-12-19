Главный тренер «Црвены Звезды» Милоевич покинул клуб. Команда лидирует в чемпионате Сербии

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич покинул клуб, сообщается на официальном сайте сербской команды.

— Мы достигли многого за последние два с половиной года, дали нашим молодым фанатам представление о том, что значит быть фанатом «Црвены Звезды» в дни славы, — цитирует Милоевича официальный сайт клуба. — Мы показали, что все возможно, если вы усердно работаете.

Я не знаю, что будет дальше, но постараюсь провести как можно больше времени со своей семьей. Я счастлив и горжусь тем, что мы сделали здесь вместе, как команда и как клуб.

«Црвена Звезда» после 16-го тура чемпионата Сербии лидирует в турнирной таблице, опережая идущего на второй строчке «Партизан» на 11 очков. В лиге чемпионов сербский клуб занял четвертое место в группе с «Баварией», «Тоттенхэмом» и «Олимпиакосом».