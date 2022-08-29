Главный тренер «Аякса» о возможном уходе Антони: «Все дело в деньгах, таков наш мир»

Главный тренер «Аякса» Альфред Шредер расстроен из-за потенциального ухода нападающего амстердамцев Антони в «Манчестер Юнайтед».

Ранее специалист был уверен, что 22-летний бразилец останется в «Аяксе».

«Все дело в деньгах. Считаю, что это грустно. Но таков наш мир. Это очень грустно, и я вообще не одобряю такие вещи», — сказал Шредер в интервью ESPN.

Клубы согласовали трансфер Антони за 100 миллионов евро. Эта сумма включает в себя различные бонусы.

Бразилец заключит с «МЮ» контракт до 2027 года с опцией продления еще на сезон.