Глава украинских судей будет работать в США. У Риццоли еще одна должность

Никола Риццоли получил еще одну должность. Он стал техническим советником по судейству в футбольной конфедерации Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Фактически он будет возглавлять арбитров региона, пока не найдут замену теперь уже бывшему директору Брайану Холлу, который занимал этот пост в общей сложности примерно девять лет.

Известный итальянский арбитр до лета 2021 года возглавлял в своей стране судей серий А и Б. В ноябре он переехал на Украину, где стал отвечать за подготовку рефери и видеоассистентов. Ходили разговоры, что в 2022-м он заменит своего соотечественника Лучано Лучи на посту председателя судейского комитета Украинской ассоциации футбола.

И вот новое назначение — в организацию, чья штаб-квартира находится в США.