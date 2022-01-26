Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Судейство

Сегодня, 20:48

Глава украинских судей будет работать в США. У Риццоли еще одна должность

Глава украинских судей Никола Риццоли будет работать в США
Александр Бобров
Шеф-редактор

Никола Риццоли получил еще одну должность. Он стал техническим советником по судейству в футбольной конфедерации Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Фактически он будет возглавлять арбитров региона, пока не найдут замену теперь уже бывшему директору Брайану Холлу, который занимал этот пост в общей сложности примерно девять лет.

Известный итальянский арбитр до лета 2021 года возглавлял в своей стране судей серий А и Б. В ноябре он переехал на Украину, где стал отвечать за подготовку рефери и видеоассистентов. Ходили разговоры, что в 2022-м он заменит своего соотечественника Лучано Лучи на посту председателя судейского комитета Украинской ассоциации футбола.

И вот новое назначение — в организацию, чья штаб-квартира находится в США.

Футбол
1
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Эстонцы, американцы и испанцы оставили русских фигуристов без Олимпиады. Cкандалы с отбором в других сборных
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший тренер «Ростова» вошел в штаб Бердыева в «Кайрате»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости