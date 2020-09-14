«Генк» потерпел поражение от «Берсхота» в матче с двумя удалениями

«Берсхот» обыграл «Генк» (5:2) в матче шестого тура чемпионата Бельгии. Гости завершали игру вдевятером после двух удалений. На данный момент четырехкратные чемпионы страны занимают только 14-е место. В пяти матчах «Генк» набрал пять очков.

Чемпионат Бельгии

5-й тур

«Берсхот» — «Генк» — 5:2 (1:1)

Голы: Хольцхаузер, 12, 63 (с пенальти), Бурден, 49, Вороговский, 85, Нубисси, 90 — Онуачу, 19, с пенальти, Дессерс, 76, с пенальти

Удаления: Куэста, 59, Бонгонда, 68 (оба — «Генк»).