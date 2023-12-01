Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:11

Гаджиев — о возможном назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Азербайджана: «Он нужен в нашей лиге»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Азербайджана.

«В Азербайджане неплохой уровень. Туда можно идти с намерением сделать результат, — цитирует Гаджиева Legalbet. — А Черчесов недавно говорил, что ему важны амбиции и цели в команде, в которую он пойдет, а Амбиции у сборной Азербайджана имеются. Чемпионат у них стал более серьезным, чем раньше. В нем уже работает наш российский специалист Мурад Мусаев. Мы можем рассуждать на эту тему, но главное — пойдет ли туда Черчесов. Может быть, ему это неинтересно. Но если он заинтересуется, то он в состоянии добиться там неплохого результата. Черчесов может вывести сборную Азербайджана на новый уровень, предпосылки там для этого есть, но если спросить меня, то я скажу другое. Нам в российском чемпионате тоже нужны такие специалисты. Считаю, что Черчесов — квалифицированный специалист, россиянин, он нужен в нашей лиге».

Также Гаджиев отметил, чтоф утбол во всех постсоюзных республиках развивается неплохо.

«Казахстан хорошо выступил в отборе на Евро, в Узбекистане много талантливой молодежи, в Грузии есть Кварацхелия. В Азербайджане также, правда, там нет таких ярких звезд и достижений. Там достаточно серьезно занимаются футболом и вкладывают в него немалые деньги. Для этого нужно, чтобы была выстроена система, чтобы внутренний чемпионат был мало-мальски нормальный, чтобы была уже подготовлена неплохая группа игроков. В Азербайджане есть продвижение в этом направлении, хотя и не скажу, что на уровне соседних команд», — добавил он.

По информации источника, Черчесов — один из кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана.

60-летний Черчесов — заслуженный тренер России, под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

Сборная Азербайджана заняла 4-е место в группе F квалификационного раунда на Евро-2024.

Источник: Legalbet
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Азербайджана по футболу
Гаджи Гаджиев
0
Читайте также
Три полицейских пострадали в Бирмингеме от действий польских фанатов
«Хорошо, что наши мужики в почете в США». Реакция на мнение босса UFC о «трусливых американцах» и менталитете россиян
Байден заявил о наличии у него кода, способного «взорвать мир»
У иностранных компаний изъяли право на управление аэропортом Пулково
Захарова прокомментировала слова Бербок о Лаврове
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Навбахор» — «Аль-Хиляль»: смотреть трансляцию матча азиатской Лиги чемпионов

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости