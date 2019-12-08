Фотосессия Массимо Карреры в АЕК
15:01
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, подписавший двухлетний контракт с АЕКом, сделал несколько фото в клубном антураже.
Контракт с 55-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2020/21. Завтра пройдет первая тренировка под руководством Карреры. Во вторник пройдет его презентация для прессы.
Ассистентом Карреры будет Джанлука Колонелло, а тренером по физподгтовке ДжорджоД'Урбано.
Напомним, что в сезоне-2016/17 Каррера привел «Спартак» к первому с 2001 года чемпионству.
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? !!!#aekfc #aekfcseason201920 #aekfamily #massimocarrera pic.twitter.com/H0NCYeT25T— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) December 8, 2019
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