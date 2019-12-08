Фотосессия Массимо Карреры в АЕК

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, подписавший двухлетний контракт с АЕКом, сделал несколько фото в клубном антураже.

Контракт с 55-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2020/21. Завтра пройдет первая тренировка под руководством Карреры. Во вторник пройдет его презентация для прессы.

Ассистентом Карреры будет Джанлука Колонелло, а тренером по физподгтовке ДжорджоД'Урбано.

Напомним, что в сезоне-2016/17 Каррера привел «Спартак» к первому с 2001 года чемпионству.