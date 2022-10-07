Башкиров надеется, что в скором времени подпишет контракт с клубом «Санта-Колома»

Российский полузащитник Евгений Башкиров, который ранее прибыл в расположение «Санта-Коломны», сообщил, что контракт с клубом еще не подписан.

«Еще ничего не подписано. Да, я сейчас тренируюсь в составе «Санта-Коломы». Не могу ничего сказать, подпишут ли меня. Когда станет известно? Надеюсь, что в скором времени», — приводит слова Башкирова Metaratings.ru.

В августе 2022 года «РБ Спорт» сообщил о том, что полузащитник может стать игроком «Санта-Коломны». Ранее 31-летний полузащитник выступал за польский «Заглембе», в который он перешел в феврале 2020 года.