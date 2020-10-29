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Финал африканской Лиги чемпионов отложен второй раз из-за коронавируса

23:26

Финальный матч африканской Лиги чемпионов был отложен второй раз, сообщает официальный сайт Конфедерации Африканского футбола. Причиной стала пандемия коронавируса. Игра была намечена на 6 ноября и должна была пройти в египетской Александрии. Согласно сообщению КАФ, финал перенесен по просьбе властей Египта, а сейчас идет обсуждение новой подходящей даты.

В финальном матче сыграет египетский «Аль-Ахли». Его соперник определится в игре его принципиального соперника «Замалека» против клуба из Марокко «Раджа Касабланка». Ответная встреча должна пройти в воскресенье, в первой «Замалек» победил 1:0.

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