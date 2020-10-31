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Фестиваль голов в чемпионате Китая. «Шаньдун» и «Хэбэй» забили 9 мячей

21:40

«Шаньдун Лунэн» разгромили «Хэбэй Чайна Форчун» в ответном полуфинале плей-офф за 5-8 места чемпионата Китая — 6:3. Первая игра завершилась также результативно — 2:2.

Один из голов за «Шаньдун» забил экс-форвард сборной Италии, участник Евро-2016 Грациано Пелле. Также в его составе появился бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини.

«Шаньдун Лунэн» разыграет 5-6 места с победителем противостояния «Шанхай Шэньхуа» — «Чунцин Лифан» (первая игра — 3:1). «Хэбэй» сыграет за 7-8 места с проигравшим.

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