Фестиваль голов в чемпионате Китая. «Шаньдун» и «Хэбэй» забили 9 мячей
«Шаньдун Лунэн» разгромили «Хэбэй Чайна Форчун» в ответном полуфинале плей-офф за 5-8 места чемпионата Китая — 6:3. Первая игра завершилась также результативно — 2:2.
Один из голов за «Шаньдун» забил экс-форвард сборной Италии, участник Евро-2016 Грациано Пелле. Также в его составе появился бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини.
«Шаньдун Лунэн» разыграет 5-6 места с победителем противостояния «Шанхай Шэньхуа» — «Чунцин Лифан» (первая игра — 3:1). «Хэбэй» сыграет за 7-8 места с проигравшим.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.