Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий "Атлетико", "Ливерпуля", "Челси" и сборной Испании Фернандо Торрес объявил в своем Твиттере об окончании карьеры.

– Мне необходимо объявить кое-что очень важное. По прошествии 18 потрясающих лет настал момент для завершения карьеры. В следующее воскресенье, 23-го июня в 10:00 по местному времени в Токио пройдет моя пресс-конференция, в ходе которой я расскажу все детали. Увидимся там, – написал 35-летний футболист.

Торрес – чемпион мира в составе сборной Испании и двукратный чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов в составе "Челси", а также также обладатель кубка Лиги Европы в составе "Челси" и "Атлетико". За карьеру провел 706 матчей, в которых забил 252 гола и отдал 73 голевых передачи.