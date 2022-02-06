Дубль Балотелли помог «Адана Демиспору» обыграть «Ризеспор»
«Адана Демиспор» на выезде победил «Ризеспор» (3:1) в матче 24-го тура чемпионата Турции.
Дубль у победителей сделал Марио Балотелли. Его команда набрала 40 очков и занимает третье место.
В параллельной игре «Галатасарай» на выезде сыграл вничью с «Аланьяспором». Гранд турецкого футбола на данный момент занимает только 14-е место.
Чемпионат Турции. Суперлига
24-й тур
«Аланьяспор» — «Галатасарай» — 1:1 (1:1)
Голы: Уилсон Эдуарду, 39 — Актюркоглу, 41
Удаление: Морено («Аланьяспор»), 72
«Ризеспор» — «Адана Демиспор» — 1:3 (0:2)
Голы: Сари, 80 — Бьяднасон, 29, Балотелли, 33, 71
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