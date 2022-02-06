Дубль Балотелли помог «Адана Демиспору» обыграть «Ризеспор»

«Адана Демиспор» на выезде победил «Ризеспор» (3:1) в матче 24-го тура чемпионата Турции.

Дубль у победителей сделал Марио Балотелли. Его команда набрала 40 очков и занимает третье место.

В параллельной игре «Галатасарай» на выезде сыграл вничью с «Аланьяспором». Гранд турецкого футбола на данный момент занимает только 14-е место.

Чемпионат Турции. Суперлига

24-й тур

«Аланьяспор» — «Галатасарай» — 1:1 (1:1)

Голы: Уилсон Эдуарду, 39 — Актюркоглу, 41

Удаление: Морено («Аланьяспор»), 72

«Ризеспор» — «Адана Демиспор» — 1:3 (0:2)

Голы: Сари, 80 — Бьяднасон, 29, Балотелли, 33, 71