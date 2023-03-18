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18 марта, 12:32

«Ференцварош» Черчесова — лучший венгерский клуб за 47 лет

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», суммарный доход «Ференцвароша» в сезоне-2022/23 составил 18,53 миллиона евро.

8,53 миллиона команда Станислава Черчесова заработала в еврокубках, где дошла до 1/8 финала Лиги Европы, став первым за 47 лет венгерским клубом, который вышел в плей-офф какого-либо континентального клубного турнира. Еще 10 миллионов принесли продажи футболистов, самым значимым стал трансфер опорного полузащитка Аиссы Лайдуни в берлинский «Унион» — 2,6 миллиона.

При этом «Ференцварош» набрал в еврокубках самый высокий коэффициент среди представителей Венгрии, начиная с розыгрышей 1984/1985, поднявшись в этой таблице с 98-го места на 62-е.

Напомним, что в мае 2022 года «Ференцварош» под руководством Черчесова сделал золотой дубль, победив и в чемпионате страны, и в национальном Кубке.

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Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
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