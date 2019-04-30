Болельщики "минского "Динамо" требуют отставки главного тренера Романа Пилипчука. Под его руководством столичный клуб проиграл "Витебску" в полуфинале Кубка Белоруссии (0:1, 0:0).

Как сообщает "Прессбол", после окончания ответного матча фанаты скандировали: "Уходи" и "Домой".

Пилипчук возглавил команду 1 февраля этого года. До этого он, в частности, входил в тренерский штаб российских "Шинника", "Балтики", "Динамо", "Ахмата" и "Спартака". С последним Пилипчук в качестве ассистента Массимо Карреры стал чемпионом России-2016/17.