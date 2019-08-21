Элиас, который несколько лет назад мог перейти в «Рубин», принес «Атлетику Минейру» победу над «Ла Экидад»

«Атлетику Минейру» переиграл «Ла Экидад» в первом матче 1/4 финала Южноамериканского кубка. Победный гол забил полузащитник сборной Бразилии Элиас.

Стоит отметить, что в 2012 году бразильский хавбек мог перебраться в чемпионат России. «Рубин» тогда интересовался бразильцем.

Южноамериканский кубок

1/4 финала

Первый матч

«Атлетику Минейру» (Бразилия) — «Ла Экидад» (Колумбия) — 2:1 (1:1)

Голы: Камачо, 8 — с пенальти (0:1). Жаир, 28 (1:1). Элиас, 81 (2:1).

Нереализованный пенальти: Касарес (А), 67.

Удаление: Э. Гонсалес (Л), 56.