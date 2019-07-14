Экс-вратарь "Арсенала" спас "Миннесоту" от ничьей, отразив пенальти бывшего игрока "Локомотива". Видео

"Миннесота" дома выиграла у "Далласа" в матче регулярного чемпионата MLS (1:0). Единственный гол был забит на 91-й минуте.

На 98-й минуте гости получили право пробить пенальти. Однако экс-вратарь лондонского "Арсенала" Вито Манноне отразил удар экс-защитника "Локомотива" Рето Циглера.

MLS

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Даллас" - 1:0 (0:0)

Гол: Тойе, 90+1.

Нереализованный пенальти: Циглер (Д), 90+8 (вратарь).