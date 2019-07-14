Экс-вратарь "Арсенала" спас "Миннесоту" от ничьей, отразив пенальти бывшего игрока "Локомотива". Видео

"Миннесота" дома выиграла у "Далласа" в матче регулярного чемпионата MLS (1:0). Единственный гол был забит на 91-й минуте.
На 98-й минуте гости получили право пробить пенальти. Однако экс-вратарь лондонского "Арсенала" Вито Манноне отразил удар экс-защитника "Локомотива" Рето Циглера.
MLS
Регулярный чемпионат
"Миннесота" - "Даллас" - 1:0 (0:0)
Гол: Тойе, 90+1.
Нереализованный пенальти: Циглер (Д), 90+8 (вратарь).
90+1’ - @MasonToye98 goal ⚽️— Major League Soccer (@MLS) 14 июля 2019 г.
90+8’ - @VitoMannone88 PK save 🛑
MADNESS from @MNUFC pic.twitter.com/WfL1GgGCSX
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