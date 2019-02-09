17:46 | Футбол — Зарубежные

Экс-полузащитник ЦСКА Хонда выругался на пресс-конференции из-за плохого произношения

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Бывший хавбек ЦСКА  Кейсуке Хонда, в настоящее время выступающий за австралийский "Мельбурн Виктори", оказался в смешной ситуации после одного из матчей. 32-летний японец неправильно произнес слова "fact" (факт), сказав вместо этого созвучное английское ругательство.

Сотрудник пресс-службы "Мельбурна" помог Хонде, а сам японец извинился, заявив, что испытывает проблемы с произношением.

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