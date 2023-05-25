Черчесов не читает прессу в Венгрии: «Нужно быть слепым и глухим»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о своих принципах работы в качестве наставника будапештского клуба.

«Самое главное — быть слепым и глухим. За полтора года я не прочитал ни слова из того, что обо мне писала венгерская пресса», — сказал российский специалист в интервью Nemzeti Sport.

Черчесов подписал контракт с «Ференцварошем» в декабре 2021 года. За это время он дважды выиграл чемпионат Венгрии и один раз Кубка страны.

Контракт тренера действует до лета 2024 года.