Мирзоян прокомментировал решение Тикнизян выступать за сборную Армении

Член Исполкома РФС Александр Мирзоян прокомментировал решение защитника «Локомотива» Наира Тикнизян выступать за сборную Армении.

«Наир выбрал то, что ему по душе. Может быть, он оценил свои возможности и подумал, что ему будет сложно пробиться в состав сборной России. Или подумал: сборная Армении будет выступать за право на участие в ЧЕ и ЧМ, и он там засветится. Много вариантов, и мы не можем знать, почему он выбрал. Но это его право! У нас же бразильцы приняли российское гражданство, и они решили, что их привлекут в сборную. Но мы можем об этом только предположить. На сегодняшний день смена команды происходит везде. Люди ищут, где им будет выгоднее», — приводит слова Мирзояна Sport24.

В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие в 25 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.