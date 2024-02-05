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5 февраля, 23:38

Агент Мишича: «Йосипа все знают в России — «Зенит», «Динамо», «Локомотив»

Алина Савинова
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Агент Младен Гргич рассказал, что защитник загребского «Динамо» Йосип Мишич находится на радарах российских клубов, однако его трансфер до лета невозможен.

«Мишич точно останется в Загребе до лета, «Динамо» хочет стать чемпионом Хорватии. Йосип сказал, что не хочет уходить. К нему постоянно есть интерес из России, его там все знают — «Зенит», «Динамо», «Локомотив». Но пока он не хочет уходить», — приводит «РБ Спорт» слова Гргича.

Мишич выступает за загребское «Динамо» на правах аренды из лиссабонского «Спортинга». В этом сезоне он провел за «синих» 30 матчей, в которых отметился 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего игрока в 2,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
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