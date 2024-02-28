Джон О`Ши стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Ирландии

Джон О`Ши возглавил сборную Ирландии в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

Последним местом работы 42-летнего специалиста был «Бирмингем», в котором он занимал должность ассистента главного тренера с октября 2023-го по январь 2024-го.

Ранее он работал тренером в «Рединге», «Сток Сити», сборной Ирландии и молодежной национальной команде страны.