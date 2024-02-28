Джон О`Ши стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Ирландии
Джон О`Ши возглавил сборную Ирландии в качестве исполняющего обязанности главного тренера.
Последним местом работы 42-летнего специалиста был «Бирмингем», в котором он занимал должность ассистента главного тренера с октября 2023-го по январь 2024-го.
Ранее он работал тренером в «Рединге», «Сток Сити», сборной Ирландии и молодежной национальной команде страны.
О`Ши будет тренировать сборную перед товарищескими матчами против Бельгии и Швейцарии в марте. В Федерации футбола Ирландии сообщили, что имя нового главного тренера станет известно в апреле.
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