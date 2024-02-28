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28 февраля, 16:08

Джон О`Ши стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Ирландии

Руслан Минаев
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Джон О`Ши возглавил сборную Ирландии в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

Последним местом работы 42-летнего специалиста был «Бирмингем», в котором он занимал должность ассистента главного тренера с октября 2023-го по январь 2024-го.

Ранее он работал тренером в «Рединге», «Сток Сити», сборной Ирландии и молодежной национальной команде страны.

О`Ши будет тренировать сборную перед товарищескими матчами против Бельгии и Швейцарии в марте. В Федерации футбола Ирландии сообщили, что имя нового главного тренера станет известно в апреле.

Джон О`Ши
Сборная Ирландии по футболу
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