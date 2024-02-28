Месси стал вторым человеком после Роналду с 500 млн подписчиков в соцсети

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси набрал 500 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram* (* соцсеть запрещена на территории РФ, она принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской).

По данному показателю аргентинец уступает лишь форварду «Аль-Насра» Криштиану Роналду, за аккаунтом которого следят 622 миллиона пользователей.

В списке самых популярных людей в социальной сети вслед за аргентинским футболистом идут певица Селена Гомес (429 миллионов), модель Кайли Дженнер (400 миллионов) и актер Дуэйн Джонсон (396 миллионов).

Месси перешел в «Интер Майами» в июле 2023 года на правах свободного агента. В составе американского клуба аргентинец провел 16 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач. Вместе с 36-летним футболистом команда выиграла Кубок лиг.