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Девушка Адриану заявила, что футболист сделал ей предложение в туалете

17:35
Екатерина Дорожко ответила на вопросы подписчиков. Фото Instagram Екатерины Дорожко Екатерина Дорожко ответила на вопросы подписчиков. Фото Instagram Екатерины Дорожко Екатерина Дорожко ответила на вопросы подписчиков. Фото Instagram Екатерины Дорожко Екатерина Дорожко ответила на вопросы подписчиков. Фото Instagram Екатерины Дорожко Екатерина Дорожко ответила на вопросы подписчиков. Фото Instagram Екатерины Дорожко
Екатерина Дорожко ответила на вопросы подписчиков. Фото Instagram Екатерины Дорожко
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Екатерина Дорожко, российская девушка нападающего «Палмейрас» Луиза Адриану, в своем Instagram заявила, что футболист сделал ей предложение в туалете. Она также рассказала, что у бразильца есть дочка и два сына-близнеца от предыдущего брака, и сообщила, что спортсмен ушел из семьи два года назад.

Дорожко отрицательно ответила на вопрос о своей беременности.

Адриану выступал за московский «Спартак» с 2017 по 2019 год. В составе красно-белых он выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны.

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