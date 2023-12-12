Де Бур уволен из «Аль-Джазиры». Он возглавил клуб из ОАЭ полгода назад

Главный тренер «Аль-Джазиры» Франк де Бур отправлен в отставку, сообщается на официальном сайте клуба из ОАЭ.

53-летний голландец ушел со своего поста после поражения команды в Кубке страны от «Аль-Вахды». В чемпионате ОАЭ «Аль-Джазира» занимает седьмое место в турнирной таблице. За команду выступает экс-полузащитник «Спартака» Фернандо.

Де Бур возглавил «Аль-Джазиру» в июне 2023 года. До этого специалист работал в сборной Нидерландов.