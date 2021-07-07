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Балотелли заключил контракт с турецким клубом «Адана Демиспор»

18:00
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Нападающий Марио Балотелли заключил контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Соглашение 30-летнего итальянца с командой рассчитано на три года, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что по этому договору зарплата Балотелли может составить 2 миллиона евро в год.

За «Монцу» в прошлом сезоне Балотелли успел провести 14 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. 30-летний футболист находился в статусе свободного агента.

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Иван Шитик все материалы автора

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