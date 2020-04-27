Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

«Давайте больше обсуждать проблемы своей страны». Хонда обратился к спортсменам

04:43
Теги:

Японский полузащитник «Ботафого», экс-футболист ЦСКА Кейсуке Хонда поделился мнением о ситуации с коронавирусом.

— Материальное пособие в 100 тысяч иен определенно станет экспериментом по выплате гражданам минимального дохода, — приводит слова Хонды Inoprosport. - В мире нет другого такого государства, где бы музыканты, актеры и спортсмены так же держались бы в стороне от обсуждения политики, как это делают в Японии. Такова экономическая сфера, но давайте больше обсуждать проблемы своей страны! Когда известные деятели касаются вопросов политики и экономики, они призывают «сфокусироваться на своем основном бизнесе и не говорить ненужные вещи». Прежде всего, давайте препятствовать подобным высказываниям в Японии.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир