«Давайте больше обсуждать проблемы своей страны». Хонда обратился к спортсменам

Японский полузащитник «Ботафого», экс-футболист ЦСКА Кейсуке Хонда поделился мнением о ситуации с коронавирусом.

— Материальное пособие в 100 тысяч иен определенно станет экспериментом по выплате гражданам минимального дохода, — приводит слова Хонды Inoprosport. - В мире нет другого такого государства, где бы музыканты, актеры и спортсмены так же держались бы в стороне от обсуждения политики, как это делают в Японии. Такова экономическая сфера, но давайте больше обсуждать проблемы своей страны! Когда известные деятели касаются вопросов политики и экономики, они призывают «сфокусироваться на своем основном бизнесе и не говорить ненужные вещи». Прежде всего, давайте препятствовать подобным высказываниям в Японии.