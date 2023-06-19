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Сегодня, 22:15

Чернышов рассказал, что теперь найти работу в Европе российским тренерам стало труднее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный тренер Андрей Чернышов, работавший в «Спартаке», «Торпедо», а также во многих странах мира, рассказал, что теперь найти работу в Европе российским тренерам стало труднее из-за политической ситуации.

«Сейчас из-за общей ситуации российским тренерам стало сложно найти работу в Европе. Если раньше я вел переговоры с клубами из Венгрии, Хорватии, то сейчас этот рынок для нас закрылся. Еще можно рассчитывать на приглашение из Азии, арабских стран. В России хотелось бы работать, но тут очень странные критерии при выборе тренера. Ну вот, например, позвали в «Торпедо» испанца Пепа Клотета. Ничего плохого не могу сказать про этого специалиста. Но за его спиной нет громких побед, в мире Клотета мало кто знает. Почему именно этого зарубежного тренера пригласило «Торпедо», — загадка», — приводит слова Чернышова «РБ Спорт».

55-летний российский специалист возглавлял «Раднички» с января этого года.

В сезоне-2022/23 «Раднички» заняли восьмое место в первой лиге Сербии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-cherny-shov-esli-ran-she-ya-vel-peregovory-s-klubami-iz-vengrii-i-horvatii-to-teper-e-tot-ry-nok-dlya-rossijskih-trenerov-zakry-t/
Андрей Чернышов
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