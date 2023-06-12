Чернышов посоветовал Кержакову возглавить сербский «Спартак»

Бывший главный тренер «Радничков» Андрей Чернышов поделился мнением о том, стоит ли Александру Кержакову соглашаться на предложение сербского «Спартака».

«Я тоже только сегодня об этом прочитал в интернете. Суперлига Сербии — это хороший уровень футбола с игроками отличного уровня. Ситуация для российских тренеров за рубежом сейчас не очень хорошая. Нас не особо куда-то зовут и звали. Сейчас с этим возникло еще больше проблем. Поэтому я думаю, что раз есть такое предложение, то надо за него браться и идти работать. В Сербию на каждый тур чемпионата приезжают скауты из различных европейских стран. И если Кержаков там себя проявит и будет давать результат, то его тоже могут взять на заметку. Это хороший вариант для него», — приводит «Спорт День за Днем» слова Чернышова.

В сезоне-2022/23 «Спартак» из Субботицы занял 13-е место в суперлиге Сербии.

Последним местом работы Кержакова была киприотская «Кармиотисса», которую он покинул в апреле 2023 года. Также 40-летний специалист возглавлял юношескую сборную России, «Томь» и «Нижний Новгород».