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Сегодня, 16:33

Источник: Джеррард станет главным тренером «Аль-Иттифака»

Мария Гусева
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Стивен Джеррард
Стивен Джеррард.
Фото Global Look Press

Английский специалист Стивен Джеррард станет главным тренером «Аль-Иттифака», сообщает EttifaqKSA.

Сообщается, что 43-летний тренер уже прибыл в Саудовскую Аравию.

Последним местом работы Джеррарда была «Астон Вилла», которую он возглавлял с октября 2021-го по октябрь 2022 года. Также экс-полузащитник сборной Англии работал в «Рейнджерсе».

В сезоне-2022/23 «Аль-Иттифак» занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Стивен Джеррард
Футбол
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