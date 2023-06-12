Источник: Джеррард станет главным тренером «Аль-Иттифака»

Английский специалист Стивен Джеррард станет главным тренером «Аль-Иттифака», сообщает EttifaqKSA.

Сообщается, что 43-летний тренер уже прибыл в Саудовскую Аравию.

Последним местом работы Джеррарда была «Астон Вилла», которую он возглавлял с октября 2021-го по октябрь 2022 года. Также экс-полузащитник сборной Англии работал в «Рейнджерсе».

В сезоне-2022/23 «Аль-Иттифак» занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.