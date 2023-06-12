Газизов заявил, что не хотел бы обсуждать новость про махачкалинское «Динамо»
Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном назначении в махачкалинское «Динамо».
«Я бы не хотел сейчас обсуждать новость про «Динамо». Все ответы дам позже», — приводит слова Газизова Sport24.
Ранее президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев сообщил «СЭ», что Газизов может занять должность генерального директора в дагестанском клубе.
Махачкалинское «Динамо» завершило сезон-2022/23 Первой лиги на восьмом месте в турнирной таблице.
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