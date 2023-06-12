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Сегодня, 16:28

Газизов заявил, что не хотел бы обсуждать новость про махачкалинское «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном назначении в махачкалинское «Динамо».

«Я бы не хотел сейчас обсуждать новость про «Динамо». Все ответы дам позже», — приводит слова Газизова Sport24.

Ранее президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев сообщил «СЭ», что Газизов может занять должность генерального директора в дагестанском клубе.

Махачкалинское «Динамо» завершило сезон-2022/23 Первой лиги на восьмом месте в турнирной таблице.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-12-gazizov-yaby-ne-khotel-obsuzhdat-novost-pro-makhachkalinskoye-dinamo
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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