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Сегодня, 18:44

Черевченко: «В чемпионате Таджикистана есть хорошие команды и классные тренеры»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко оценил уровень футбола в чемпионате Таджикистана.

«Я скажу, что чемпионат Таджикистана непростой, есть хорошие команды и классные тренеры. К тому же против «Истиклола» все команды настраивались как на последний матч, поэтому все матчи были сложными. В Таджикистане есть интересные футболисты, но им нужно давать развитие», — приводит Metaratings.ru слова тренера.

Черевченко возглавлял «Истиклол» с января по декабрь 2023 года. Под руководством 49-летнего специалиста клуб выиграл чемпионат и Кубок Таджикистана.

Источник: https://metaratings.ru/news/cherevchenko-ob-urovne-futbola-v-tadzhikistane-est-khoroshie-komandy-i-klassnye-trenery-326786/
Игорь Черевченко
Футбол
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