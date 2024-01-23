Черевченко: «В чемпионате Таджикистана есть хорошие команды и классные тренеры»

Бывший главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко оценил уровень футбола в чемпионате Таджикистана.

«Я скажу, что чемпионат Таджикистана непростой, есть хорошие команды и классные тренеры. К тому же против «Истиклола» все команды настраивались как на последний матч, поэтому все матчи были сложными. В Таджикистане есть интересные футболисты, но им нужно давать развитие», — приводит Metaratings.ru слова тренера.

Черевченко возглавлял «Истиклол» с января по декабрь 2023 года. Под руководством 49-летнего специалиста клуб выиграл чемпионат и Кубок Таджикистана.