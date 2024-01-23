Кубок Африки: где смотреть трансляции и расписание матчей 23 января

Четыре матча группового турнира Кубка Африки по футболу запланировано на вторник, 23 января. Две игры пройдут в рамках группы С, еще две — в рамках группы D. Время начала — московское.

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Расписание матчей Кубка Африки 2024

23 января, вторник

Группа C. Гвинея — Сенегал — 20.00

Группа C. Гамбия — Камерун — 20.00

Группа D. Ангола — Буркина-Фасо — 23.00

Группа D. Мавритания — Алжир — 23.00

В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.

Кубок Африки по футболу стартовал 13 января и завершится 11 февраля 2024 года. Турнир проходит в Кот-д'Ивуаре.

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