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Сегодня, 12:00

Кубок Африки: где смотреть трансляции и расписание матчей 23 января

Четыре матча группового этапа Кубка Африки пройдет 23 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Алжира.
Фото AFP

Четыре матча группового турнира Кубка Африки по футболу запланировано на вторник, 23 января. Две игры пройдут в рамках группы С, еще две — в рамках группы D. Время начала — московское.

В прямом эфире в России за встречами Кубка африканских наций можно следить на онлайн-платформе Okko Sport по платной подписке.

Расписание матчей Кубка Африки 2024

23 января, вторник

Группа C. Гвинея — Сенегал — 20.00

Группа C. Гамбия — Камерун — 20.00

Группа D. Ангола — Буркина-Фасо — 23.00

Группа D. Мавритания — Алжир — 23.00

В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.

Кубок Африки по футболу стартовал 13 января и завершится 11 февраля 2024 года. Турнир проходит в Кот-д'Ивуаре.

Трансляции матчей Кубка Африки — смотри в России эксклюзивно в Okko.

Олимпийский стадион Эбимпе в&nbsp;Абиджане перед стартом Кубка африканских наций 2024. Кубок Африки — основная информация: даты и участники, где смотреть трансляции матчей

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