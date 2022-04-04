Черчесов встретился с болельщиками «Ференцвароша»

В воскресенье, 3 апреля, «Ференцварош» под руководством российского главного тренера Станислава Черчесова сделал ничью (2:2) на выезде у «Академии Пушкаша», своего главного преследователя в чемпионате Венгрии. Команды по-прежнему разделяют семь очков.

Об этой встрече и других событиях, связанных с клубом из Будапешта, Черчесов рассказал в комментарии для «СЭ».

«Позитивный момент — то, что у нас осталось семь очков отрыва от второй команды и восемь от третьей, — сказал Черчесов. — Кстати, «Кишварда» вела по ходу своего матча со счетом 3:0, но в итоге уступила — 3:5. Мы же вели в два мяча, но затем что-то упустили в игре и позволили «Академии Пушкаша» дважды забить. Жаль, чуть-чуть не успели с двумя заменами: как раз когда футболисты разминались, чтобы выйти на поле, соперник отличился на 52-й и 56-й минутах.

Первые официальные встречи после паузы на сборные часто получаются сложными. У нас перед этим матчем было трое травмированных, причем потеряли обоих правых защитников, — продолжает Черчесов. — И нужно, конечно, отдать должное «Академии Пушкаша» — клуб провел достойную игру, уйдя от поражения с 0:2. При 2:2 мы внесли необходимые изменения в свой футбол и спокойно довели встречу до конца. При этом имели момент, чтобы забить третий гол».

Также тренер рассказал о встрече с активными болельщиками венгерского клуба.

«Во время паузы на сборные мы со спортивным директором встретились с группой организованных болельщиков нашей команды — состоялся интересный и полезный разговор. А еще поговорили с проектировщиками, работающими над определенной перепланировкой базы, что позволит в скором будущем усилить эффективность всего тренировочного процесса», — заключил Черчесов.

Напомним, что главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 принял «Ференцварош» 20 декабря 2021 года.