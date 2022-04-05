Президент АИКа считает, что Джордан Ларссон не останется в клубе после этого сезона

Президент АИКа Роберт Фальк высказался о переходе форварда «Спартака» Джордана Ларссона в шведскую команду.

«Без сомнения, для нашего клуба это очень большой трансфер, мы знаем Джордана как отличного футболиста. Но я не думаю, что существует вероятность сохранить Ларссона в составе и после этого сезона. Вряд ли этом возможно», — приводит «РБ Спорт» слова Фалька.

Вчера, 4 апреля «Спартак» объявил, что Ларссон приостановил действие контракта с московским клубом до лета этого года. Оставшуюся часть сезона 24-летний швед проведет в АИКе.

В сезоне-2021/22 Ларссон забил 2 гола в 23 матчах за «Спартак». Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2023 года.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешили игрокам и тренерам покинуть чемпионат России и продолжить выступать в других странах вплоть до 30 июня.