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27 января, 23:48

«Пришлось кричать в раздевалке, что не всегда в моем стиле». Черчесов — о поражении в чемпионате Венгрии

Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Пушкаш Академии»
Анна Горшкова
Корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ференцварош».

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Венгрии от «Пушкаш Академии» (0:1).

«Это была наша первая игра после зимней паузы, и получилось не так, как мы ожидали… Не очень хорошо начали матч, и красная карточка. Но вдесятером мы играли лучше, чем в первые 25 минут.

Что меня радует, так это то, как команда отреагировала на удаление, и запасные хорошо сыграли. Мне пришлось кричать в раздевалке в перерыве, что не всегда в моем стиле, но я хотел зажечь ребят, и у меня это получилось, но, к сожалению, сравнять счет не удалось», — приводит слова Черчесова сайт «Ференцвароша».

Клуб продолжает лидировать в чемпионате Венгрии. В активе команды 35 очков в 17 матчах.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года.

Источник: https://www.fradi.hu/labdarugas/elso-csapat/hirek/nem-csak-az-angolomat-kell-fejlesztenem-a-csapat-jatekat-is
Станислав Черчесов
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