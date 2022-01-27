Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Венгрии от «Пушкаш Академии» (0:1).

«Это была наша первая игра после зимней паузы, и получилось не так, как мы ожидали… Не очень хорошо начали матч, и красная карточка. Но вдесятером мы играли лучше, чем в первые 25 минут.

Что меня радует, так это то, как команда отреагировала на удаление, и запасные хорошо сыграли. Мне пришлось кричать в раздевалке в перерыве, что не всегда в моем стиле, но я хотел зажечь ребят, и у меня это получилось, но, к сожалению, сравнять счет не удалось», — приводит слова Черчесова сайт «Ференцвароша».

Клуб продолжает лидировать в чемпионате Венгрии. В активе команды 35 очков в 17 матчах.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года.