«Ференцварош» проиграл «Пушкаш Академии» в первом официальном матче под руководством Черчесова

В перенесенном матче четвертого тура чемпионата Венгрии «Пушкаш Академия» победила «Ференцварош» (1:0).

Уже в середине первого тайме гости остались в меньшинстве. На 15-й минуте Мухамед Бешич получил первую желтую карточку, а на 24-й — вторую, а за ней и красную. В концовке первого тайма отличился португалец Жоау Нунес, который забил головой после подачи углового. Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов провел свой первый официальный матч во главе «Фради».

После этого матча «Ференцварош» остался лидером чемпионата. В активе у команды 35 очков в 17 матчах. У «Пушкаш Академии» 34 очка и третья позиция. Столько же очков у «Кишварды», которая занимает второе место.

Чемпионат Венгрии

4-й тур

«Пушкаш Академия» — «Ференцварош» — 1:0 (1:0)

Гол: Нунес, 45+4

Удаление: Бешич («Ференцварош»), 24