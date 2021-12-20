Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который в ближайшее время должен возглавить «Ференцварош», рассказал, чего ждет от работы в Венгрии.

— Вас уже можно поздравить?

— Пока еще поздравлять не с чем. Я вчера только прилетел. Мне позвонили и пригласили приехать. Понятно, что до этого мы уже общались. Вчера общался с президентом клуба. Сейчас буду смотреть инфраструктуру. Потом вернемся в офис команды. И начнем предметно уже все обсуждать, чтобы при дальнейшей работе уже не было вопросов, которые можно обговорить изначально.

Сейчас пока еще ничего не подписано. Но к этому все идет.

— У вас богатый опыт работы не только в России, но и в зарубежных клубах. В чем для вас разница в работе в России и за рубежом? И насколько этот вариант будет отличаться от ваших предыдущих иностранных команд?

— Я уже пять или шесть лет не работал за границей. Поэтому, бог даст, вначале начну работать, а к этому вопросу мы вернемся через полгода. Тогда у меня будут уже более конкретные и свежие впечатления, — сказал тренер в интервью «МК».

Черчесов тренировал сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года и заняла последнее место в группе на чемпионате Европы-2020.