Черчесов — о контракте с «Ференцварошем»: «Пока еще ничего не подписано. Но к этому все идет»
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который в ближайшее время должен возглавить «Ференцварош», рассказал, чего ждет от работы в Венгрии.
— Вас уже можно поздравить?
— Пока еще поздравлять не с чем. Я вчера только прилетел. Мне позвонили и пригласили приехать. Понятно, что до этого мы уже общались. Вчера общался с президентом клуба. Сейчас буду смотреть инфраструктуру. Потом вернемся в офис команды. И начнем предметно уже все обсуждать, чтобы при дальнейшей работе уже не было вопросов, которые можно обговорить изначально.
Сейчас пока еще ничего не подписано. Но к этому все идет.
— У вас богатый опыт работы не только в России, но и в зарубежных клубах. В чем для вас разница в работе в России и за рубежом? И насколько этот вариант будет отличаться от ваших предыдущих иностранных команд?
— Я уже пять или шесть лет не работал за границей. Поэтому, бог даст, вначале начну работать, а к этому вопросу мы вернемся через полгода. Тогда у меня будут уже более конкретные и свежие впечатления, — сказал тренер в интервью «МК».
Черчесов тренировал сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года и заняла последнее место в группе на чемпионате Европы-2020.
Дополнительная информация:
https://www.mk.ru/sport/2021/12/20/stanislav-cherchesov-gotov-vozglavit-vengerskiy-ferencvarosh-vse-idet-k-podpisaniyu-kontrakta.html
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leo179
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