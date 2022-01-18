Черчесов начнет матчем с «Дунайска Стреда». И без 10 игроков

В среду, 19 января, «Ференцварош» проведет первый матч под руководством Станислава Черчесова — бывший главный тренер сборной России возглавил эту команду 20 декабря прошлого года.

Соперником венгерского клуба по выездной контрольной игре станет словацкая «Дунайска Стреда», которая идет в своем чемпионате на четвертом месте, набрав в 19 турах 32 очка (у лидирующего братиславского «Слована» — 46).

При этом Черчесов не сможет рассчитывать на десятерых основных футболистов: семеро находятся на ковид-карантине, трое выступают на Кубке Африки.

Зато в составе коллектива из Будапешта дебютирует новичок — 23-летний нигерийский форвард Форчун Бэсси, перешедший из чешского «Ческе-Будеевице».