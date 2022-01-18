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Сегодня, 10:49

«Бенфика» опровергла информацию о возможном назначении Шевченко

Роман Шишов
Корреспондент

«Бенфика» выступила с опровержением информации о переговорах с украинским специалистом Андреем Шевченко.

Ранее сообщалось, что Шевченко, который на прошлой неделе был уволен из «Дженоа», может возглавить португальский клуб.

«Бенфика» хочет подчеркнуть, что не общалась с Андреем Шевченко и другими тренерами после отставки Жорже Жезуша.

Единственным тренером, к которому обратилась «Бенфика», является Нелсон Вериссиму. Он будет работать с командой минимум до конца сезона", — говорится в заявлении лиссабонцев.

«Бенфика» занимает третье место в чемпионате Португалии.

Андрей Шевченко
ФК Бенфика
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