Чемпионат Японии приостановлен из-за коронавируса
Проведение чемпионата Японии по футболу приостановлено до 15 марта из-за распространения коронавируса, информирует агентство Kyodo.
— У J-League были запланированы крупные мероприятия в ближайшее время. Однако мы должны были принять такое решение. Я извиняюсь перед всеми болельщиками, которые ждали матчей. Ситуация с коронавирусом стала проблемой национального масштаба, — отметил глава лиги Мицуру Мурай.
В Японии 862 человека заражены новым типом коронавируса. Из них 691 — пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. В тяжелом состоянии находятся более 30 человек. Погибли четыре пассажира.
Official Announcement: All matches previously scheduled until March 15th in the 2020 Meiji Yasuda J.League and J.League YBC Levain Cup will be postponed. Substitutional dates and handling of tickets will be announced once decided. https://t.co/yRaaz1W37W— J.LEAGUE Official EN (@J_League_En) February 25, 2020