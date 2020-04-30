Чемпионат Португалии должен возобновиться до конца мая

Премьер-министр Португалии Антонио Коста готовится объявить в четверг о возвращении чемпионата страны после получения положительного заключения генерального директората по здравоохранению. По информации JN, футбольный сезон возобновится до конца мая. Скорее всего, в последние выходные месяца, а игры будут проводиться за закрытыми дверями и с жесткими мерами безопасности для здоровья.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 29 на 30 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 3 207 166 человек. Умерших — 227 368, выздоровевших — 996 827.

По данным Роспотребнадзора, в России на вечер 29 апреля зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется