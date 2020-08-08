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Чемпионат Перу прерван из-за несоблюдения фанатами социальной дистанции

8 августа 2020, 23:01
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Чемпионат Перу был прерван в субботу из-за того, что болельщики отказывались соблюдать социальную дистанцию. Турнир возобновился в пятницу после пятимесячного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, сообщает Reuters.

В день рестарта чемпионата сотни болельщиков «Университарио» из Лимы собрались у домашнего стадиона команды, чтобы отметить 96-летний день рождения клуба перед гостевым матчем против команды «Академия Кантолао» (0:0).

В Министерстве спорта Перу заявили, что болельщики не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски, поэтому было принято решение отменить остальные матчи тура.

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