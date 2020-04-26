Чемпионат Мексики досрочно завершен из-за коронавируса

Чемпионат Мексики не будет доигран в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает сайт Федерации футбола страны.

Сообщается, что чемпионат был прекращен досрочно и доигрываться не будет. Также приостановлен обмен между дивизионами на следующие шесть чемпионатов. Не будут доиграны и чемпионаты и в остальных лигах, включая любительские. Также клубы элитного дивизиона получат в общей сложности 60 миллионов песо для выполнения своих обязательств. Еще 240 миллионов между ними разделят в ближайшие шесть сезонов.

По данным на утро 26 апреля, в мире зарегистрированы 2 897 645 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 202 880 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 817 034 человека выздоровели за время пандемии.

Первое место по числу зараженных занимают США (939 053 человека). Далее идут Испания (223 759), Италия (195 351), Франция (161 644), Германия (156 513) и Великобритания (149 659). После этой шестерки — Турция (107 773), Иран (89 328), и Китай (83 909).