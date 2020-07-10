Чемпионат Бразилии планируют провести с 9 августа по 24 февраля

Бразильская конфедерация футбола (CBF) назначила сроки проведения чемпионата Бразилии, сообщается на сайте CBF. Турнир должен пройти в срок с 9 августа по 24 февраля.

Конфедерация опубликовала календари нескольких лиг страны, которые претерпели изменения из-за пандемии коронавируса. Формат чемпионата останется прежним — каждая команда сыграет по 38 матчей. Турнир должен был стартовать в начале мая и завершиться в декабре.

Чемпионат штата Рио-де-Жанейро был возобновлен 18 июня матчами при пустых трибунах. Напомним, что по состоянию на 10 июля количество зараженных коронавирусом в Бразилии превысило 1,7 миллиона человек. Скончались почти 69 тысяч.