Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Чемпионат Австралии не будут останавливать из-за коронавируса

07:31

Федерация футбола Австралии на своем официальном сайте объявила о том, что оставшаяся часть сезона пройдет без зрителей. Команда из Новой Зеландии «Веллингтон Феникс» проведет свои матчи в Австралии.

Продолжение сезона было под вопросом, поскольку Австралия и Новая Зеландия ввели строгие условия передвижения из-за пандемии коронавируса. Решение принято в консультации с клубами и в соответствии с последними рекомендациями федерального правительства.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир