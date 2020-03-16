Чемпионат Австралии не будут останавливать из-за коронавируса

Федерация футбола Австралии на своем официальном сайте объявила о том, что оставшаяся часть сезона пройдет без зрителей. Команда из Новой Зеландии «Веллингтон Феникс» проведет свои матчи в Австралии.

Продолжение сезона было под вопросом, поскольку Австралия и Новая Зеландия ввели строгие условия передвижения из-за пандемии коронавируса. Решение принято в консультации с клубами и в соответствии с последними рекомендациями федерального правительства.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев