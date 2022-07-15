Экс-защитник «Реала» Сисиньо о Видале: «Он перешел во «Фламенго» ради пляжей»

Бывший защитник «Реала» Сисиньо поделился мнением о переходе чилийского полузащитника Артуро Видаля во «Фламенго».

«Видаль очень хороший игрок, но во «Фламенго» он станет никем. Он запостил видео с танцами. Его карьера заканчивается. Мне кажется, что он пришел насладиться закатом карьеры. Он приехал ради пляжей. Я думаю, у него не было других вариантов для продолжения карьеры», — цитирует Сисиньо UOL.

Видаль перешел во «Фламенго» на правах свободного агента, предварительно разорвав контракт с «Интером».

В сезоне-2021/22 Видаль забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи в 40 матчах за «Интер».