Бывший нападающий "Спартака" Веллитон перешел в "Аль-Васль"

Бывший форвард "Спартака" Веллитон перешел из арабской "Аль-Шарджи" в "Аль-Васль", информирует официальный Твиттер клуба из ОАЭ. 32-летний бразилец присоединится к команде 1 июля на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Веллитон стал чемпионом в составе "Аль-Шарджи", где провел 25 матчей, забил 19 голов и отдал семь голевых передач.

Бразильский форвард выступал за "Спартак" с 2007 по 2014 год. Вместе с красно-белыми трижды становился вице-чемпионом РПЛ. В общей сложности принял участие в 133 играх москвичей, забил 61 гол и отдал 19 результативных передач.