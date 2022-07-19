35-летний Виталий Денисов заключил контракт с клубом из Узбекистана

Бывший защитник московского «Локомотива» Виталий Денисов подписал контракт с узбекской «Согдианой», сообщает Tribuna.uz.

35-летний игрок присоединился к команде в качестве свободного агента.

Отмечается, что в подписании Денисова был заинтересован лично главный тренер «Согдианы» Улугбек Бакаев.

Помимо «Локомотива», Денисов выступал за ЦСКА, «Днепр», «Крылья Советов», «Рубин», «Ротор», «Томь» и «Балтику». На счету футболиста 72 матча и 1 гол за сборную Узбекистана.